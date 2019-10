Piacenza è la seconda città più vegana d’Italia: “Cinque ristoranti ogni 100mila abitanti”

E’ Piacenza, con cinque ristoranti esclusivamente vegan o vegetariani ogni 100mila abitanti, la seconda città più vegana d’Italia. Nonostante le prelibatezze nostrane a base di carne, come trippa, coniglio o stracotto, Piacenza si guadagna la medaglia d’argento nella speciale classifica (che mostra quali sono le città con il più alto rapporto tra numero di abitanti e numero di bar e ristoranti in città aventi un menu vegano o vegetariano) elaborata dal motore di ricerca Holidu. In cima alla graduatoria svetta Bologna, con la bellezza di 19 ristoranti (4,13 ogni 100mila abitanti), mentre al terzo posto ecco Firenze.

Le 10 città più vegane d’Italia