Insegnanti di sostegno, il direttore Bocedi: “In arrivo le ore in deroga”

Flussi demografici, edilizia scolastica e istituzione degli istituti comprensivi sono stati al centro dell’audizione del direttore Ufficio scolastico di Piacenza e Parma, Maurizio Bocedi, richiesta da sette consiglieri in commissione servizi sociali del Comune di Piacenza. Piacenza in regione Emilia Romagna ha il maggior numero di stranieri residenti e le classi in deroga al tetto del 30% rappresentano il 19.7%. In merito all’emergenza relativa alla carenza di insegnanti di sostegno che ha condizionato la stesura degli orari definitivi, il direttore dell’Ufficio scolastico ha dichiarato che “sono in arrivo le ore in deroga che vanno a completare la dotazione di ore di sostegno”.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà