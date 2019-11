Incredibile e bizzarro parcheggio nel giorno di mercato: auto sotto i portici di piazza Duomo

Ha un po’ dell’incredibile il parcheggio che nella mattina di mercoledì 13 novembre, giorno di mercato cittadino, è comparso sotto i portici di piazza Duomo. E’ pur vero che, probabilmente, non esiste un esplicito divieto, ma parcheggiare sotto i portici della piazza, davanti ai negozi e dove passano i pedoni, è quantomeno azzardato. Potrebbe essere definito, secondo la terminologia corrente, un “parcheggio creativo”.

Non è chiaro se si sia trattato di una emergenza, di un errore del navigatore, della necessità impellente di carico/scarico di un esercente, o semplicemente di una bravata. Fatto sta che mentre poco più in là il parcheggio era inibito per la presenza dei banchi del mercato, qualcuno ha pensato bene di percorrere buona parte del porticato per poi lasciare in sosta sul lastricato del colonnato la sua fedele Panda grigio metallizzato.

Interpellati al proposito i vigili urbani affermano di non aver ricevuto segnalazioni, e che potrebbe anche trattarsi di qualcuno che inavvertitamente e imprudentemente, non sapeva più come cavarsela per uscire dalla centralissima piazza, e che per uscirne indenne e in breve tempo avrebbe imboccato il passaggio off-limits.

Rimane il dubbio della direzione dell’auto, che, rivolta verso via Romagnosi, sembrerebbe provenire da via XX Settembre o via Chiapponi: due vie che non avrebbe comunque potuto percorrere. Fatto sta che la giornata di sole e cielo azzurro, dopo tanta pioggia e clima uggioso, è stata rallegrata anche da questa sorpresa.