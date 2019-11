Lourdes e i suoi miracoli ancora misteriosi. De Franciscis a Piacenza

Come riconoscere una guarigione miracolosa e in che modo interpretarla. È il complesso argomento che verrà affrontato nel convegno “Lourdes, la fede e i miracoli”, in programma sabato 16 novembre, alle 15.30, nella basilica di Santa Maria di Campagna. L’incontro pubblico è stato presentato dal direttore del “Nuovo Giornale” don Davide Maloberti, la giornalista Barbara Sartori, il superiore del convento dei Frati minori padre Secondo Ballati e la referente dell’ufficio diocesano dei pellegrinaggi Valeria Perini. L’ospite d’eccezione sarà Alessandro De Franciscis, presidente del “Bureau des Constatations Médicales2”, cioè l’ufficio che dal 1883 studia le presunte guarigioni inspiegate a Lourdes. Oltre al suo intervento, il programma della giornata prevede la testimonianza di Emanuela Crestani e la riflessione del vescovo Gianni Ambrosio.

Il convegno “Lourdes, la fede e i miracoli” – organizzato dal convento dei Frati minori di Santa Maria di Campagna, il Nuovo Giornale, Diocesi di Piacenza e Bobbio, Unitalsi e Associazione medici cattolici italiani – proseguirà alle 18 con la recita del rosario e alle 18.30 con una messa presieduta dal vescovo dedicata a tutti gli ammalati.