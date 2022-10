Acqua benedetta di san Damiano al posto di quella di Lourdes: fedeli indignati

Bottigliette di acqua benedetta proveniente da San Damiano e opuscoli pubblicitari della Madonna miracolosa delle rose con alcuni suoi messaggi a Mamma Rosa. Ha provocato l’indignazione di alcuni fedeli la presenza del materiale devozionale all’ingresso di Santa Maria di Campagna, nel bancone utilizzato per lo shop della basilica. Le apparizioni della Madonna a San Damiano non sono mai state riconosciute dalla Chiesa cattolica, dalla prima pronuncia del vescovo Umberto Malchiodi nel 1968, che le definì prive di fondamento. Il rettore di Santa Maria di Campagna, padre Ardiano Busatto, e il guardiano del convento di piazzale delle Crociate, padre Secondo Ballati, hanno preso le distanze e affermato che non si tratta di un’iniziativa del santuario, bensì di un singolo volontario che, in assoluta buona fede, ha sostituito l’acqua benedetta di Lourdes – terminata – con quella proveniente da San Damiano.

L’articolo di Federico Frighi su Libertà in edicola