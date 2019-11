Tamponamento tra auto a San Giorgio, investita una ragazza. E’ in condizioni serie

Incidente a San Giorgio, alle 18.30 di giovedì 14 novembre a San Giorgio sulla strada provinciale per Carpaneto. In base alle prime informazioni, si tratta di un tamponamento tra tre auto. Nell’impatto una ragazza è stata investita e le sue condizioni sono serie. Sul posto è in corso l’intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco. L’incidente ha provocato disagi al traffico.

