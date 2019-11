Presidio sindacale e messa in Collegiata per ricordare Romina

Circa 200 lavoratori del polo logistico di Castelsangiovanni e Piacenza hanno risposto all’appello dei SI Cobas e hanno partecipato alla manifestazione organizzata in piazza XX Settembre, a Castelsangiovanni, per ricordare Romina Silvana Tagni, investita mortalmente da un camion mentre in bicicletta andava al lavoro.

I partecipanti hanno ribadito con forza l’esigenza di mettere in sicurezza il tratto di strada che porta al polo logistico castellano.

Appena terminata la manifestazione, a poche decine di metri di distanza, un’altra folla di persone si è riunita per ricordare Romina durante una messa in Collegiata.