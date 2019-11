Tragedia nel primo mattino a Castel San Giovanni, donna travolta e uccisa da un tir

Tragico bilancio di un incidente stradale verso le sei di venerdì 8 novembre in via Dogana Po a Castel San Giovanni. Una donna di origini argentine, che in bicicletta percorreva la strada che porta verso la Lombardia, è stata travolta da un tir. Per lei non c’è stato scampo ed è morta sul colpo.

Sul posto è intervenuta un’auto medica e i carabinieri ella stazione locale per i rilievi.