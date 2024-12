Da Castel San Giovanni al Milan: i fratelli Bottiglieri allenano le giovani calciatrici

A Castel San Giovanni ne è trascorso di tempo da quando Angelo e Roberto Bottiglieri, fratelli legati dalla passione per il calcio tanto da farne la loro professione di allenatori, hanno iniziato a tirare calci al pallone sui campi dello stadio Pinetto Soressi.

Oggi sia Angelo, che di anni ne ha 40, che il fratello Roberto che di anni ne ha 36, hanno smesso di frequentare i campi da calcio del Pinetto Soressi. Frequentano quelli del Milan, per cui allenano le femminili rispettivamente under 11 e under 14.

Niente male per i due ex bambini che a Castel San Giovanni, la città dove sono cresciuti, hanno indossato per la prima volta le scarpe con i tacchetti e hanno iniziato a coltivare una passione che li ha portati, da quest’anno, a entrare a far parte di uno dei club calcistici più blasonati al mondo, quello rossonero. “Ma sui campi del Pinetto Soressi – dicono – ci sono i nostri ricordi più belli”.