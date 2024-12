“Io compro castellano”: parte la campagna per sostenere il commercio locale

A Castel San Giovanni prende il via una nuova iniziativa per dare una spinta al commercio locale, con particolare attenzione ai negozi del centro storico. La campagna, chiamata “Io compro castellano“, nasce dalla volontà di contrastare una crisi che sta colpendo duramente il settore, e la prova si vede nelle serrande che gradualmente vengono abbassate. La concorrenza, sempre più spinta da parte delle vendite on line, e la riduzione dei consumi, sono solo alcuni dei fattori che, anche sulla rete del commercio castellano, stanno incidendo.

Per richiamare l’attenzione dei consumatori parte via social una campagna di sensibilizzazione, di comune accordo tra amministrazione comunale e commercianti di Vita del centro storico. L’effetto immediatamente più visibile sarà una vetrofania di colore blu, con la scritta “Io compro castellano”, che sarà affissa in tutti i negozi del centro storico di Castello.