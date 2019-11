Un po’ di Piacenza ad Antigua: Falicetto vince l’oro per il miglior boero

Un omaggio al mio territorio e alle nostre eccellenze”. Aldo Scaglia descrive così lo Sgranfgnòn, il cioccolatino di sua invenzione a base di distillato aromatico, ciliegia e cioccolato fondente, che gli ha permesso di vincere la medaglia d’oro come miglior boero per l’aspetto tecnico e gustativo e l’argento come miglior frutta ricoperta da cioccolato fondente agli international chocolate awards, competizione mondiale che si è svolta ad Antigua in Guatemala. Il proprietario di Falicetto, la cioccolateria-pasticceria di Barriera Genova, è salito finalmente sul gradino più alto del concorso internazionale dopo due tentativi dove aveva portato a casa un argento e un bronzo.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà