I sindaci di Rivergaro, Piacenza e Villanova premiano “Falicetto”

Un piemontese-piacentino che ha casa in Val Trebbia e “bottega” a Piacenza, lavora con prodotti del territorio e in particolare della Bassa, si è fatto conoscere in Italia e non solo. Aldo Scaglia, o se preferite il signor Falicetto, ha creato tante apprezzate “dolcezze” tra le quali un boero considerato il più buono del mondo.

Scaglia ha ricevuto il riconoscimento del proprio lavoro dal sindaco di Rivergaro, Andrea Albasi, da quello di Piacenza, Katia Tarasconi, e da Andrea Totis, in rappresentanza del Comune di Villanova. Pochi giorni fa ad Hannover il suo “Sgranfgnon” ha ricevuto due medaglie d’oro all’International Chocolate Award (una sorta di Olimpiade della Cioccolateria), la più importante come “Dark chocolate enrobed whole fruit” – che in italiano è traducibile come boero – unita a un premio speciale legato all’uso di “local ingredients”.

Ma non solo, “di Pc”, la sfiziosa creazione che ha realizzato assieme al Consorzio salumi Dop Piacentini creando un cioccolatino alla pancetta (del Salumificio Grossetti) ha ottenuto la medaglia di bronzo nel concorso riservato a “Nut based pralines with combination chocolate”.

“Per noi è un onore premiare Falicetto, ormai rivergarese d’adozione – ha detto il sindaco Albasi – che porta in giro per l’Italia e per il mondo l’eccellenza piacentina, legando la sua produzione ad ingredienti del territorio”. “L’ormai consolidata sinergia tra Falicetto e la ciliegia di Villanova ci inorgoglisce – ha commentato Totis – ed è un riconoscimento ai sacrificio dei nostri frutticultori che lavorano con sempre maggior difficoltà legate ad esempio al cambiamento climatico ma con lo stesso spirito di sacrificio, entusiasmo e impegno”.

“Uno degli aspetti di cui sono particolarmente orgoglioso è che questi riconoscimenti premiano anche l’aspetto etico del nostro mestiere” ha sottolineato Aldo Scaglia. Per Falicetto, inoltre, nei giorni scorsi è arrivata anche l’ennesima promozione della Guida Pasticceri e Pasticcerie 2023 di Gambero Rosso con 85 punti, che collocano il laboratorio-bottega-caffetteria di Barriera Genova al quarto posto in Emilia Romagna.

LE FOTO DI PIETRO ZANGRANDI: