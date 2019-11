Mille emozioni per la sfilata contro la violenza sulle donne

Oltre trenta modelle e modelli in passerella contro la violenza sulle donne. È stata un successo in termini di partecipazione e coinvolgimento l’iniziativa “In piedi, signori, davanti a una donna” che si è svolta ieri sera nella sala dei Teatini in via Scalabrini.

Sullo sfondo un grande cuore rosso, in prima fila la famiglia di Elisa Pomarelli, la ragazza uccisa lo scorso agosto dall’amico Massimo Sebastiani: a lei è stata dedicata questa serata, “per non dimenticare – ha motivato l’organizzatrice Stella Piazza di Stella Management – questa tragedia

che ha toccato tutti”.

Particolarmente emozionante è stato il passaggio dei bambini con in mano sedici palloncini rossi come le sedici vittime di femminicidio nel Piacentino dal 2008 ad oggi, sulle note della canzone preferita di Elisa Pomarelli: “Piccola stella senza cielo” di Ligabue.