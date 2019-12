La mandria si perde nel bosco, individuata e recuperata grazie al drone

I droni servono sempre più spesso anche per ritrovare animali persi. La conferma arriva da Cicogni, Alta Val Tidone, dove un gruppo di bovini si era allontanato dalla zona del pascolo abituale ed i proprietari non riuscivano più ad individuarli. Si sono così rivolti al Rescue Drones Network, l’associazione piacentina di soccorso che ha fatto arrivare sul posto un team di volo composto da diversi volontari equipaggiati con alcuni droni. Contemporaneamente sono arrivate anche alcune segnalazioni di avvistamento per cui è stato facile intercettare i giovani bovini anche direttamente da terra.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà