Maltrattamenti all’asilo, indagato anche il parroco

Anche il parroco di San Polo don Franco Sagliani è indagato nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla procura per maltrattamenti sui bambini della scuola materna San Giovanni Bosco che ha portato all’arresto della direttrice suor Luciana Paluello e delle maestre Annalista Paraboschi ed Ernestina Rossi. Secondo la procura il parroco, come gestore della struttura, sarebbe stato a conoscenza di quanto accadeva all’interno ma non avrebbe fatto nulla per cambiare.

Le tre indagate, sottoposte agli arresti domiciliari, sono state interrogate nei giorni scorsi dal gip di fronte al quale hanno negato ogni accusa. Le due maestre sono state rimesse in libertà ma sono state sospese dall’insegnamento come provvedimento cautelare. La religiosa è stata interrogata alcuni giorni dopo le maestre e il giudice deve ancora decidere sull’istanza di remissione in libertà.

Nell’asilo sono stati effettuati anche sopralluoghi da parte dei carabinieri del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro che hanno riscontrato l’assenza del piano di sicurezza, dell’analisi sulla potabilità dell’acqua e sarebbero state trovate confezioni di pasta scadute.

Le indagini coordinate dal pm Matteo Centini e svolte dai carabinieri di San Giorgio erano partite in seguito alla denuncia di una mamma.