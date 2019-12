Scuole senza plastica: 140 borracce d’alluminio per i piccoli studenti

In tutti i plessi scolastici dell’intero territorio di Alta Val Tidone sono state recapitate 140 borracce d’alluminio, tante quanti sono gli alunni che frequentano le scuole elementari, medie e dell’infanzia di Pecorara, Nibbiano e Trevozzo. Le borracce serviranno, si spera, ad abbattere l’utilizzo delle bottigliette di plastica e lo spreco di acqua che, a detta degli insegnanti, spesso i bambini avanzano senza averla utilizzata. In ogni scuola sono inoltre state installate colonnine per la distribuzione dell’acqua.

