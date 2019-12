Nuovo sacerdote alla San Corrado: prima messa per don Vincenzo Matutu

Nuovo sacerdote per la parrocchia di San Corrado a Piacenza. Si tratta di don Vincenzo Matutu, proveniente dal Congo, che rimarrà in città per almeno tre anni, il tempo necessario per completare il dottorato in teologia a Roma. Il nuovo sacerdote, presentato alla comunità da don Paolo Cignatta, ha esordito ieri nella messa dello sportivo organizzata dai vertici della società calcistica San Corrado.

