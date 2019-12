Pediatria, successo per il primo calendario benefico. Stampate altre copie

Un orsetto malato entra al Pronto soccorso pediatrico e viene Ricoverato in pediatria. Grazie alle cure degli specialisti guarisce e può tornare a casa. E’ la storia rappresentata nel calendario benefico ideato dalle infermiere del reparto dedicato ai più piccoli. Grazie al lavoro di squadra, cinquecento copie sono esaurite in pochi giorni e altre cento sono state ristampate. I fondi serviranno per acquistare materiale utile al reparto ma anche per la formazione dei professionisti che lavorano quotidianamente per curare e rendere meno difficoltosa la degenza in ospedale.

