Giacomo Biasucci nominato professore, pediatria diventa direzione universitaria

Il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Piacenza diventa direzione universitaria, grazie alla nomina del primario Giacomo Biasucci a professore associato dell’Università di Parma. In questo modo, l’unità operativa da lui diretta diventa parte integrante dell’ateneo. Un processo di “clinicizzazione” per la sanità piacentina, che consente di creare all’interno degli ospedali le sedi per lo svolgimento delle attività didattiche.

Questo percorso prosegue in parallelo con l’attivazione del nuovo corso di Laurea in Medicine and Surgery in lingua inglese, partito nell’autunno 2021 a Piacenza.

Il neo professore Biasucci ha anche mostrato un ritaglio di Libertà con la prima intervista che gli venne fatta, nel gennaio 1999 al momento della sua nomina a primario, proveniente da una esperienza all’ospedale universitario San Paolo di Milano, nella quale manifestava a sua intenzione di mantenere collegata la pediatria piacentina all’ambito universitario. Oggi quel desiderio si è compiuto.