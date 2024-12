Influenza, aumentano i casi, Ausl invita alla vaccinazione. Le nuove date

L’Azienda Usl di Piacenza rinnova l’invito alla vaccinazione antinfluenzale, “fondamentale in questa fase di crescita dei casi influenzali, come evidenziato dai dati pubblicati settimanalmente dall’Istituto Superiore di Sanità”.

A chi è rivolta la vaccinazione

La vaccinazione antinfluenzale è gratuita e fortemente raccomandata per persone con più di 60 anni, bambini dai 6 mesi ai 6 anni, donne in gravidanza e individui affetti da patologie croniche, che sono maggiormente a rischio di complicanze. Sono incluse anche le persone che vivono o lavorano in strutture per lungodegenti, i professionisti sanitari, gli operatori dei servizi essenziali come forze dell’ordine e trasporti pubblici, i volontari e donatori di sangue.

Dove vaccinarsi

Gli over 60, chi appartiene alle categorie fragili o ha patologie croniche può rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia.

L’Igiene e Sanità pubblica mette a disposizione alcune sedute in libero accesso, per favorire l’adesione alla vaccinazione soprattutto degli appartenenti alla categoria dei servizi essenziali e dei donatori di sangue.

I bambini fino ai 6 anni, inclusi quelli fragili, possono essere vaccinati anche presso la Pediatria di comunità.

Gli appuntamenti disponibili dal 9 al 15 dicembre 2024

Le vaccinazioni dell’Igiene e Sanità pubblica si svolgeranno nelle seguenti sedi:

Piacenza, Laboratorio analisi : lunedì 9 dicembre, ore 15-17

Bettola, Casa della salute e della comunità : lunedì 9 dicembre, ore 11 – 12.30

Fiorenzuola, Servizi territoriali : martedì 10 dicembre, ore 15-17

Borgonovo, Casa della salute e della comunità : martedì 10 dicembre, ore 15-17

Piacenza, Casa della salute e della comunità : giovedì 12 dicembre, ore 14-17

Piacenza, Galleria del Sole, giovedì 12 dicembre, ore 9.30 – 12.30

Podenzano, Casa della salute e della comunità: giovedì 12 dicembre, 9.30 – 13