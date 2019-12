Polveri sottili e ozono: a Piacenza nel 2019 aria sempre più inquinata

L’aria che si respira a Piacenza è notevolmente peggiorata nel 2019. Lo dicono molto chiaramente i dati di Arpae: al 30 dicembre di quest’anno, infatti, sono stati 47 gli sforamenti giornalieri al limite delle polveri sottili, fissato in 50 microgrammi per metro cubo. A fine 2018 furono 32.

Dunque un deciso aumento, che mette Piacenza anche “fuorilegge”, visto che la norma prevede un massimo di 35 superamenti all’anno. Tra l’altro, in molti casi i valori registrati dalle centraline poste all’incrocio tra via Giordani e Stradone Farnese si sono fermati di poco sotto la soglia, come nella giornata di ieri, in cui le tanto temute Pm10 si sono fermate a 47 microgrammi per metro cubo.

Le polveri sottili non sono però state l’unica preoccupazione per i piacentini nel corso del 2019. In estate, complice anche alcune settimane di caldo anomalo, è tornato su livelli molto alto l’ozono. Sono stati addirittura 80 gli sforamenti al limite giornaliero, con Piacenza che si è guadagnata la poco invidiabile maglia nera regionale.