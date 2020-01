Il 2020 inizia all’insegna dell’aria inquinata. In città Pm10 oltre i limiti

A Piacenza, il 2020 è iniziato all’insegna delle Pm10: 70 microgrammi per metrocubo il valore registrato in via Giordani, 55 a Montecucco (il limite è 50). Sono stati complessivamente 48 gli sforamenti di polveri sottili registrati a Piacenza dalla centralina di via Giordani a ridosso del centro storico. Lo scorso anno, nel 2018, i giorni fuorilegge furono 32. Il limite massimo consentito dall’Unione Europea è di 35. Leggermente al di sotto di questa soglia (32 giornate di sforamenti), è il dato registrato dalla centralina installata nel parco di Montecucco a Piacenza. Trentuno quelle rilevate nella stazione di Besenzone e nove a Lugagnano.

