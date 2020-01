“Undici chilometri di alberi in prossimità dei tratti autostradali”. La proposta di Confapi Industria Piacenza

Il 2020, a Piacenza, si è aperto con l’allarme smog: ieri, venerdì 3 gennaio, è stato infatti il quarto giorno consecutivo (31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio) di sforamento dei limiti di Pm10. Traffico veicolare e riscaldamenti domestici, unite alle belle giornate di sole ma senza vento, sono la causa principale.

“Creare una fascia alberata in prossimità di tratti autostradali tra Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola”. E’ questa l’idea lanciata dal presidente di Confapi Industria Piacenza Cristian Camisa: una barriera verde per contribuire a depurare l’aria e contrastare le polveri sottili del traffico veicolare. “Un progetto simile – è la premessa di Camisa – sta partendo in altra provincia italiana e permetterà la creazione di un tratto alberato di 11 chilometri: Piacenza non dovrà essere da meno. Penso ad una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Il nostro obiettivo è di arrivare alla firma di un protocollo d’intesa entro la primavera che coinvolga le aziende, gli ordini professionali, le associazioni, i comuni, la provincia e la Regione”.

“Nella nostra visione ideale – ha proseguito Camisa -, vorremmo che ogni azienda adottasse un albero o, ancora meglio, un numero di alberi pari o superiore al numero di dipendenti. Sarebbe un segnale molto forte di attenzione all’ambiente e al nostro territorio”.