Wildlife Rescue Center, caccia ai volontari. A febbraio nuovo corso

Oltre 14mila chilometri percorsi, 1000 ingressi e 300 interventi di recupero. Il 2019 per il Wildlife Rescue Center è stato intenso, difficile, ma ricco di soddisfazioni. Nell’anno appena trascorso il centro di recupero animali selvatici di Niviano ha curato 18 specie di mammiferi e 61 specie di uccelli per poi far tornare in natura più di 500 animali. Un’attività impegnativa che ha bisogno di volontari; tra poco più di un mese, infatti, comincerà un corso dedicato a loro. Chi fosse interessato può chiamare il centro al numero 3668991187.

