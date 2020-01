Smog record a Piacenza: “Blocchi auto applicati poco e comunque insufficienti”

Piacenza è la città più inquinata dell’Emilia Romagna e consola poco sapere che in altre regioni c’è addirittura chi sta peggio.

Torino, Rovigo, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza, secondo Legambiente, hanno fatto addirittura peggio di noi, con tutti i sei primi giorni dell’anno caratterizzati da sforamenti al limite delle polveri sottili. Piacenza, Frosinone e Terni si sono fermate a cinque.

“Per uscire dall’ormai cronica emergenza smog che attanaglia le nostre città ogni inverno – dice il coordinatore dell’ufficio scientifico di Legambiente, Andrea Minutolo – non sono sufficienti, come dimostrano i fatti, le deboli misure emergenziali di blocco del traffico che vengono messe in campo in maniera sporadica e spesso controvoglia”.

