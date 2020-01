Rubano energia elettrica al condominio collegandosi al contatore: denunciati

Avevano abusivamente collegato il contatore dell’energia elettrica della propria abitazione a quello condominiale. Due cittadini marocchini di 34 e 35 anni sono stati denunciati dai carabinieri per furto di energia elettrica in concorso. Un 56enne pregiudicato residente a Piacenza è stato invece denunciato per truffa. L’uomo aveva acquistato due biciclette sportive del valore di 2.300 euro pagandole con un assegno falsificato.

