Spedizione in Sudamerica: mille chilometri a piedi in un mese per Magistrali

Niente anolini e panettone il giorno di Natale ma riso, pollo e verdure per Francesco Magistrali, il piacentino impegnato nella spedizione Beyond Exploration: una nuova avventura green in Sudamerica dopo Esmeralda Expedition.

Magistrali, 42enne borognovese, dal 4 dicembre 2019 ad oggi, domenica 12 gennaio 2020, ha percorso mille chilometri a piedi con un carretto al seguito carico del necessario per mangiare e dormire. Da Antofagasta in Cile, l’esploratore ha raggiunto Salta in Argentina.

Prima della partenza, la ricercatrice Morin Lang dell’Università di Antofagasta ha fornito al piacentino un elettrocardiogramma portatile per monitorare le sue condizioni durante le prime settimane di viaggio e registrare le reazioni all’altitudine, al calore e a condizioni di stress. La prima parte di Walking South America si è conclusa dopo mille chilometri in un panorama ambientale molto variegato e notti all’aperto. Durante il tragitto, Magistrali ha affrontato anche intemperie e lunghi giorni in solitudine. Per almeno una settimana non ha incontrato altre persone.

“Proprio il giorno di Natale sono approdato per caso in una piccola cittadina dove una donna, in una sorta di ristorante, ha cucinato riso, pollo e verdure. E’ stato bello perché ero in compagnia. Il calore umano che sto incontrando in questo viaggio è incredibile” ha raccontato il piacentino. Prima di intraprendere la seconda parte del viaggio, Magistrali deve trovare una canoa adatta al Rio Bermejo nel quale raccoglierà campioni di microplastiche destinate a un progetto di Cnr e Università Cattolica.