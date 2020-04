Francesco Magistrali bloccato in Uruguay: “Vorrei partire”

A ottobre il ricercatore Francesco Magistrali era partito per una spedizione tra Cile, Argentina e Uruguay cghe nell’arco di sei mesi doveva consentirgli di raccogliere dati sull’inquinamento delle acque e sulle condizioni di vita delle aree più remote del sud America. Il coronavirus ha fermato anche lui, e ora Magistrali si trova in Uruguay. Gli manca solo un’ultima tappa per completare la spedizioni e cioè l’Argentina. “Sono fermo in un limbo – dice – ma non mi arrendo. L’obiettivo è di ripartire non appena le condizioni lo consentiranno”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà