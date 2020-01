Castel San Giovanni, Mazzilli primario di Chirurgia. Subentra a Celoni

Massimiliano Mazzilli è stato nominato nuovo primario facente funzioni del reparto di chirurgia dell’ospedale di Castel San Giovanni. La sua nomina arriva dopo che lo scorso ottobre è mancato, dopo una malattia, l’ex primario facente funzione Maurizio Celoni che a sua volta nel 2017 era subentrato all’ex primario Stefano Lucchini dopo che quest’ultimo aveva lasciato il posto per la pensione. Mazzilli è laureato a Pavia in Medicina con specializzazione in chirurgia generale indirizzo urgenze. Dopo la laurea ha lavorato a Codogno e poi a Castel San Giovanni. “Voglio proseguire nel solo tracciato dal piano di riordino aziendale che prevede una sempre maggiore specializzazione per questo ospedale della colon proctologia per farne un’eccellenza” dice Mazzilli.

L’intervista completa su LIbertà