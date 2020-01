Maxi bomba nel Grossetano, intervento risolutivo degli artificieri piacentini

Ci hanno pensato gli artificieri piacentini oggi, domenica 19 gennaio, a far brillare il maxi ordigno rinvenuto nel Grossetano e risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Gli uomini del Secondo Reggimento Pontieri hanno trasportato la bomba rinvenuta sull’argine di un fiume in un luogo ritenuto idoneo per le delicate operazioni. Nei giorni scorsi sono state ben 400 le persone evacuate e residenti nel raggio di due chilometri dal luogo di ritrovamento. La bomba è stata inserita in una buca scavata dagli artificieri, profonda quattro metri prima dell’esplosione.

