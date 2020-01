Lavori da 6 milioni di euro sulla Statale 45 a Ponte Lenzino, affidata la gara. Castelli: “Vigileremo”

“Anas ha affidato i lavori della messa in sicurezza della Statale 45 nel tratto Marsaglia Ponte Lenzino da 6 milioni di euro per allargare la carreggiata e mettere finalmente le protezioni adeguate” – è quanto annuncia il sindaco di Cerignale Massimo Castelli – “Abbiamo atteso tanto ma ora si parte – scrive – mancano ancora gli altri due lotti per 12 milioni di euro ma vigileremo perché arrivino in valle”.

