E’ in caserma per un reato e ruba dal portafoglio di un carabiniere: arrestato un 19enne

Mentre si trovava in caserma ha tentato di rubare dal portafoglio di un carabiniere, appoggiato sulla scrivania, ma è stato pizzicato e arrestato. Si tratta di un 19enne nato in Ucraina, residente in città e con precedenti di polizia che, nella serata di sabato 1° febbraio, si trovava nella caserma dell’Arma di Monticelli in ordine ad altro reato. Approfittando di un momento di distrazione ha sfilato 40 euro dal portamonete del militare al quale, però, non è sfuggita la manovra. Da una rapida perquisizione, dalle tasche del 19enne sono spuntati i soldi appena sottratti.

Il giovane è stato quindi arrestato per furto aggravato, e accompagnato alla propria abitazione in attesa del processo per direttissima.