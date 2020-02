Accademia della Cucina Piacentina, entusiasmo ai fornelli con la cena finale

La sede dell’Accademia della Cucina Piacentina, addobbata per le grandi occasioni, nei giorni scorsi ha ospitato la cena di fine corso organizzata dagli allievi del 37° corso di cucina di primo livello, tenuto dai cuochi gentleman dell’accademia.Come da tradizione anche quest’anno, il sodalizio ha organizzato il suo storico corso di cucina, dedicato ad alcuni piatti individuati tra quelli della cucina della nostra provincia ma anche di altre tradizioni regionali, e non solo.

Si è quindi concluso il classico percorso di dieci lezioni, che la ventina di frequentatori di tutte le età e livelli d’esperienza in cucina, ha affrontato nelle scorse settimane con entusiasmo e passione, sotto la guida attenta e competente del corpo insegnanti composto dai migliori cuochi gentleman dell’Accademia.

Come di consuetudine, il corso si è dunque concluso con un momento conviviale per cucinare, assaggiare e salutare tutti i corsisti che si sono impegnati con attenzione, ma anche con entusiasmo, ai fornelli.