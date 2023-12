Cucina, Marco Fantini vince la Suppera d’argint. Concorso tornato dopo 10 anni

Marco Fantini è il vincitore della “Suppera d’argint”, il concorso riservato a cuochi appassionati non professionisti organizzato dall’Accademia della Cucina Piacentina e tornato dopo 10 anni di assenza. La premiazione si è svolta al Palabanca Eventi. Fantini ha superato Davide Benedetti, arrivato secondo. Terzi a pari merito Francesco Firenze e Luigi Canesi. Per Fantini la passione per la cucina è nata in casa: “Ho sempre guardato mia madre far da mangiare – ha spiegato il vincitore del concorso – e con il tempo ho nutrito questo interesse”.