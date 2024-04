Dalla logistica all’amore per la cucina, Mafouwa apre un ristorante africano a Castello

Si chiama “Africa food Ma’Ro” ed è un piccolo sogno che si realizza. Quello di una giovane donna, Mafouwa Akhai che tutti chiamo Rosa, che a Castel San Giovanni ha trovato il luogo ideale dove aprire il suo ristorante di cucina africana. Per farlo ha lavorato sodo, risparmiando i soldi guadagnati mentre lavorava nel polo logistico.

L’amore per la cucina ereditato dalla mamma

Una volta raggiunta la cifra necessaria “senza chiedere nessun prestito” come lei stessa ci tiene a precisare, ha dato corpo al suo sogno. “Già da quando avevo otto anni – dice Mafouwa – cucinavo per la mia famiglia. Guardavo mia mamma. Lei cucinava per tutti. La passione l’ho presa da lei”.

piatti del togo, Cameroun, Burkina Faso e Costa d’Avorio

Una passione che Rosa ha affinato aggiungendo ai piatti del Togo, suo paese d’origine, quelli del Cameroun, suo paese d’adozione, e poi quelli del Burkina Faso, della Costa d’Avorio. Il locale serve piatti da asporto, ma ci sono anche un paio di tavolini a cui potersi sedere. Per il futuro Mafouwa ha in testa un disegno preciso. “In tanti mi chiamano perché vorrebbero avviare un ristorante come questo. Io vorrei trovare persone che possano lavorare per me e aprire altri ristoranti”.