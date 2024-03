Biagiarelli, lo chef dei social: “Carne? Ne produciamo troppa. Sì a quella coltivata”

Un mondo senza carne è possibile? La risposta ha provato a darla Lorenzo Biagiarelli con il suo libro intitolato appunto “Ho mangiato troppa carne”. Il popolare “chef dei social” lo ha presentato a Piacenza, all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in occasione del “Meat Out Day” (giornata mondiale senza carne) per lanciare il messaggio di un mondo più sostenibile e senza più allevamenti intensivi.

“Sì , mangiamo troppa carne – l’opinione senza se e senza ma di Biagiarelli – l’occidente ne mangia troppa, l’Europa anche e così pure noi emiliani” Si dice favorevole alla carne coltivata, “tutto ciò che non comporta lo sfruttamento animale e una produzione così esasperante è ben accetto, però penso che prima di questo e di qualsiasi altra innovazione dovremmo adottare soluzioni diverse che affondano le radici nella cucina vegetale e locale”.