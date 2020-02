Ministro De Micheli: “Cordoglio per le famiglie coinvolte, dal Governo ogni supporto”

“Sono qui per testimoniare cordoglio e affetto alle famiglie di Mario e Giuseppe e abbracciare i feriti e la grande famiglia dei ferrovieri che consente agli italiani di muoversi ogni giorno”. Così il ministro alle infrastrutture Paola De Micheli sul disastro ferroviario di stamattina, 6 febbraio, avvenuto sulla tratta tra Piacenza e Lodi. “Non sappiamo le cause – spiega – sono in corso gli accertamenti sull’accaduto. Non avanziamo ipotesi fantasiose e ricostruzioni non idonee. Lasciamo lavorare la Procura. Il Governo garantirà tutto il supporto così come Rfi che è sul posto. Io comunque continuerò a prendere il Frecciarossa con mio figlio Pietro già da domani” – ha rassicurato il ministro.

