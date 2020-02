Sciagura ferroviaria tra Piacenza e Milano: due morti e 27 feriti. Il prefetto di Lodi: “Poteva essere una carneficina” VIDEO

Due morti e 27 feriti è il tragico bilancio del deragliamento di un treno Frecciarossa avvenuto nella prima mattinata di giovedì 6 febbraio a Ospedaletto Lodigiano, tra Piacenza e Lodi. Ad uscire dai binari è stata la motrice, che si è poi ribaltata su un fianco.

Le vittime sono i due macchinisti. Tra i feriti due sono in gravi condizioni, mentre gli altri hanno riportato lievi conseguenze. Il bilancio è stato reso noto dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Sul luogo della sciagura sono subito accorse squadre di soccorso dalle zone limitrofe. Da Piacenza sono partite due squadre di vigili del fuoco con una autogru. Le ambulanze di Croce rossa e Anpas sono state preallertate per eventuali necessità.

Il convoglio coinvolto è il Frecciarossa 9595 partito dalla stazione di Milano Centrale alle 05:10 e diretto a Salerno. La circolazione sulla tratta è stata sospesa e i treni in transito in entrambe le direzioni dirottati sulla linea tradizionale con ritardi fino a 60 minuti.

Sul posto è presente anche la Polizia ferroviaria per le indagini, che ha specificato che sul treno viaggiavano meno di trenta passeggeri.

“Poteva essere una carneficina” ha detto all’Ansa il prefetto di Lodi Marcello Cardona che sta effettuando un sopralluogo. Il ministro Paola De Micheli sta andando sul posto.