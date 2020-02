Apprensione in via Caduti sul Lavoro: bimbo si chiude in casa da solo, la mamma chiama i soccorsi

Un bambino di due anni si è chiuso in casa e con quattro giri di chiave alla porta blindata ha reso impossibile alla mamma rientrare. La donna comprensibilmente spaventata ha telefonato al 115 e mentre i pompieri con l’autoscala si prodigavano per salire al secondo piano della palazzina dove il bimbo era “barricato”: lui aveva acceso la televisione e come se niente fosse si stava gustando il suo programma dei cartoni animati preferito.

I pompieri hanno raggiunto il balcone e rotto i vetri della porta finestra trovando il bambino che guardava la tv in poltrona. E’ accaduto nella mattina di lunedì 17 febbraio in via Caduti sul Lavoro.

