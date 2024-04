Anziana scippata in via Caduti sul lavoro da un uomo in bicicletta

Una anziana 81enne è stata scippata verso le 20 di sabato 6 aprile in via Caduti sul lavoro, dopo che era uscita da una chiesa. Un uomo, forse straniero, l’ha raggiuta in bicicletta e le ha strappato la borsetta, nella quale erano contenuti solo pochi spiccioli. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’