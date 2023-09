Maxi controlli a Piacenza, fermato la scorsa notte scippatore seriale di anziane

Due locali controllati e 137 persone fermate per verifiche. È il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime ore dalle volanti della questura, con il supporto degli agenti del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia.

Nell’ambito del contrasto ai furti e rapine, la scorsa notte è stato denunciato un cittadino italiano trentenne per la violazione delle norme sulla sorveglianza speciale. L’uomo era stato arrestato lo scorso anno dalla Squadra Mobile dopo una serie di furti con strappo ai danni di donne anziane a Piacenza: su proposta del questore era stato quindi sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, cioè misure per contenerne la pericolosità sociale, tra cui il divieto di lasciare la propria abitazione nelle ore notturne.

Durante l’attività di controllo un cittadino macedone, irregolare sul territorio italiano, è stato accompagnato in questura a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza. Inoltre, sono state disposte due sanzioni amministrative: una per ubriachezza e un’altra per violazione al codice della strada ai danni di un uomo che, in sella al proprio ciclomotore, è stato notato mentre procedeva per strada impennando il veicolo.