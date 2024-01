Non si ferma all’alt, viene inseguito e sanzionato dalla polizia: “Ero in ritardo”

Con gli agenti si è giustificato dicendo di “essere in ritardo”, una scusa che tuttavia non gli ha evitato la sanzione. Protagonista della vicenda un automobilista che ieri mattina non si è fermato all’alt intimatogli dagli agenti della Squadra Volante, impegnati in un posto di controllo. L’uomo è stato inseguito e fermato dopo un chilometro, rimediando la multa.

Sempre nella mattinata di ieri la Squadra Mobile della polizia ha rintracciato un cittadino italiano senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione per condanna a 10 mesi per i reati di favoreggiamento e false informazioni al pm: condotte commesse in favore dell’autore di un omicidio avvenuto a Codogno nel 2019.