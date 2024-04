La 91enne aggredita alla Farnesiana: “Prima colpita con un pugno, poi derubata”

Emilia Schiavi, piacentina di 91 anni, è una delle tre donne aggredite e derubate nel giro di poche settimane nel quartiere Farnesiana a Piacenza.

il racconto dell’anziana scippata

L’episodio, il secondo dei tre avvenuti nella stessa zona, si è verificato nel pomeriggio del lunedì di Pasqua, in via Pollinari a Piacenza. “Uno sconosciuto mi si è avvicinato – racconta la donna – sferrandomi un pugno fortissimo allo stomaco. Subito dopo mi ha strappato la catena, un caro ricordo che apparteneva a mio marito. Non contento, mi ha rubato anche la borsetta. Mi sono messa a urlare e le mie grida hanno attirato alcune persone, mentre l’aggressore è scappato”.

Il malvivente, stando sempre a quanto riferito dall’anziana, era sceso da una vettura con a bordo alcuni giovani. Dopo aver frugato nella borsetta della vittima, ha preso il portafoglio sfilando le banconote al suo interno. Evidentemente soddisfatto di collana e banconote ha rimesso il portafoglio nella borsetta, lanciandola ai piedi dell’anziana.

LE ALTRE AGGRESSIONI

La prima aggressione è avvenuta in via Caduti sulla Strada lunedì 12 marzo, sempre nel quartiere Farnesiana e intorno alle 20.00. Una donna era stata avvicinata sotto casa da uno sconosciuto, descritto come un ragazzo giovane, dai capelli biondi e ben vestito.

Dopo aver essersi avvicinato, il ladro si è lanciato sulla borsetta della donna nel tentativo di rubarla, riuscendo – al termine di una breve colluttazione con tanto di calci rivolti alla vittima – ad impossessarsene. Una volta estratti i soldi dal portafoglio, circa cento euro in contanti, il giovane lo ha restituito alla legittima proprietaria, prima di fuggire spalleggiato da un complice in bicicletta.

In seguito a questo episodio, ecco l’aggressione a Emilia Schiavi e infine, verso le 20.00 di sabato 6 aprile, il terzo scippo. Protagonista, in questo caso, un’anziana 81enne appena uscita da messa. Un uomo, descritto come di origine straniera, l’ha raggiuta in bicicletta e le ha strappato la borsetta, nella quale erano contenuti solo pochi spiccioli.

Le descrizioni fornite dalle vittime non sembrano però ricondurre allo stesso malvivente.