Caritas chiusa dopo la rissa, gli ospiti: “Adesso non sappiamo dove andare”

Nella mattinata di lunedì 25 marzo un gruppetto di ospiti abituali della struttura si è presentato davanti alla Caritas di via San Vincenzo a Piacenza. Dopo l’ennesimo episodio di violenza – una rissa con calci e pugni scoppiata tra due uomini venerdì sera – il servizio è stato momentaneamente sospeso e ora le persone bisognose, donne e uomini di ogni nazionalità, giovani e meno giovani, non sanno più dove andare.

Caritas di PIACENZA: GLI OSPITI RACCOLGONO LE FIRME

“Siamo increduli. Per noi – hanno spiegato gli ospiti che solitamente frequentano la struttura – adesso si mette male: non sappiamo dove mangiare”. Molti di loro hanno già avviato una raccolta firme nella speranza di fare presto ritorno in quella che – da tempo – è diventata la loro casa e che nel 2023 ha assicurato oltre 42mila pasti ai bisognosi. “Impossibile al momento garantire la sicurezza” aveva spiegato il direttore della Caritas piacentina, Mario Idda, giustificando così la temporanea sospensione della mensa.

mensa caritas, la sindaca promette una soluzione

Nel frattempo, anche la politica piacentina è scesa in campo in queste ore: i consiglieri della civica di centrodestra Barbieri Sindaco – Trespidi con Liberi sono intervenuti in mattinata e in una nota hanno chiesto all’amministrazione comunale di trovare una rapida soluzione. “Faremo certamente la nostra parte perché riapra la Mensa della Fraternità” ha assicurato la sindaca Katia Tarasconi.