Nuova aggressione tra ragazzine: in cinque picchiano una coetanea

Un nuovo grave episodio di violenza tra ragazzine sta circolando sulle chat di giovani e genitori: in un video si vede un gruppo di adolescenti (almeno cinque) aggredire con schiaffi, pugni e calci una coetanea, a quanto pare all’esterno di una scuola Media cittadina.

Il tutto, sotto gli occhi di altri ragazzi, che non fanno nulla per fermare il pestaggio, anzi sorridono e riprendono con il cellulare.

Si tratta del terzo episodio simile nel giro di pochi giorni nella nostra città: il primo aveva visto una quattordicenne picchiata da tre compagne di scuola; il secondo due tredicenni, studentesse di terza Media, finite vittime di almeno due ragazze appena più grandi, di 15 anni.

Tutto al maschile, invece, un altro caso recente: un ragazzino geloso aveva minacciato addirittura con un coltello un presunto rivale all’uscita da scuola.

Il caso odierno si è velocemente diffuso tra giovani e genitori, arrivando anche al consigliere comunale Sara Soresi, che su Facebook ha annunciato la presentazione di un esposto.