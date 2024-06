Aggressione dopo un sorpasso a destra: raffica di pugni a un 80enne in auto

Ha rimediato una raffica di pugni al volto, tanto imprevisti e violenti da non dargli la possibilità di reagire, per aver fatto un semplice commento alla condotta di guida di un motociclista. È la disavventura capitata mercoledì 26 giugno a un automobilista piacentino, un ingegnere in pensione di 80 anni che si è ritrovato al volante spaesato e con un labbro gonfio mentre lo sconosciuto che l’aveva aggredito risaliva in sella alla sua moto e si allontanava.

Teatro dell’aggressione è stata piazzale Torino, a Piacenza. Erano circa le 17 e il pensionato da via XXI Aprile viaggiava in direzione di via XXIV Maggio. Il pensionato ha presentato una querela ai carabinieri e si è rivolto anche alla polizia locale in modo che controlli con le telecamere puntate sulle strade della città, e in particolare su piazzale Torino, in modo da individuare il motociclista violento.

