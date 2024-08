Aggredito a bastonate ai giardini di via Emmanueli davanti a decine di bambini

Chi ha assistito alla scena parla senza mezzi termini di un agguato.

Siamo ai giardini pubblici di via Emmanueli a Piacenza, dove episodi simili non si erano mai visti. Eppure mercoledì 28 agosto, attorno alle 21.30, è avvenuta un’aggressione dai contorni ancora da chiarire che ha lasciato allibiti e terrorizzati i testimoni presenti.

La vittima, secondo quanto riferito, sarebbe un uomo sui trentacinque anni, raggiunto di corsa, mentre si incamminava verso una panchina, da una banda di giovanissimi tra i 16 e i 20 anni armati di bastone. Lo hanno picchiato selvaggiamente, prima di darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce proprio mentre in lontananza si sentivano le sirene delle auto della Polizia Locale e di un’ambulanza. Pochi attimi di pura violenza, priva di pudore. Non è bastato infatti che a quell’ora al parchetto ci fossero anche diversi bambini che giocavano a pallone per indurre gli aggressori ad annullare quella che a tutti gli effetti è sembrata una spedizione punitiva.

L’ARTICOLO DI PIER PAOLO TASSI SU LIBERTÀ