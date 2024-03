Aggressione in via Venti, identificate le giovanissime. Genitori verso le scuse

Sono state tutte identificate le ragazzine del gruppo che, nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 marzo, ha aggredito una 13enne mentre era in coda fuori da un negozio in via Venti Settembre. Al momento, però, nessuno ha ancora formalizzato una querela alla caserma dei carabinieri e l’inquietante vicenda potrebbe concludersi con un confronto bonario tra vittima e assalitrice, attraverso i rispettivi genitori.

Se è vero che l’episodio non ha avuto gravi conseguenze dal punto di vista sanitario per la giovane, a colpire era stata l’arroganza con cui le ragazzine del gruppo – stando al racconto dei testimoni – in più occasioni si erano poste nei confronti dei negozianti della zona e della stessa giovane aggredita. Dopo le immediate verifiche dei carabinieri già nell’immediatezza del fatto, è emerso che le componenti del gruppetto della presunta “gang” al femminile hanno tutte un’età compresa tra i 9 e i 13 anni.

Da quanto si apprende, l’episodio non è sfociato in alcuna denuncia da parte del genitore della 13enne; anzi, sembra che non ci sia l’intenzione di procedere in questo senso, in attesa di valutare meglio la questione. La 13enne, giova ricordarlo, è stata presa per il collo e trascinata per i capelli fino a cadere a terra, arrivando a ferirsi lievemente ad una mano.

I genitori della ragazzina che ha aggredito la 13denne sarebbero disposti a chiedere scusa a nome della figlia. Lo avrebbero detto ai carabinieri.

