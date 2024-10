Ambulante abusivo scappa alla vista degli agenti: borse e portafogli recuperati

Alla vista degli agenti della polizia locale un ambulante abusivo è fuggito abbandonando la propria merce. È accaduto in via XX Settembre a Piacenza nella serata di venerdì 11 ottobre. La pattuglia stava effettuando normali controlli in centro storico quando ha scorto l’ambulante. La merce, una ventina di pezzi tra borsette e portafogli, è stata sequestrata.