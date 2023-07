Crepe e mattonelle rotte in via XX Settembre: “Scarso decoro e insicurezza”

Crepe e mattonelle rotte in via XX Settembre, una delle strade più importanti in centro storico a Piacenza per il commercio. A segnalarlo sono alcuni negozianti che ritengono la situazione “indecorosa e insicura per i passanti”.

A farsi portavoce del problema è anche il consigliere di minoranza Massimo Trespidi, che ha depositato un’interrogazione alla giunta Tarasconi: “La pavimentazione di questa via storica della nostra città, che dovrebbe essere la vetrina dell’accoglienza dei visitatori e la strada dello shopping, si trova in condizioni pessime. La situazione è indecorosa dal punto di vista estetico, nonché insicura per la circolazione dei pedoni, in particolare per gli anziani che camminano in via XX Settembre”. Nelle scorse sedute del consiglio comunale, anche il gruppo di Fratelli d’Italia ha posto l’attenzione sulla pavimentazione malmessa in via in via XX Settembre.

L’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni fa sapere che “la problematica è nota, uno dei punti più ammalorati è stato sistemato lo scorso novembre, ma i lavori si sono fermati perché è necessaria una valutazione con la Soprintendenza per l’installazione di un selciato adeguato a sopportare il transito dei mezzi”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: